Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 25 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO, BUON NATALE E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DISAGI SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA APPIA BIS IN LOCALITA ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, IN QUESTO CASO CI TROVIAMO NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21 CIRCA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA LENTA ROMA – FIRENZE RISULTA RALLENTATA PER DANNI CAUSATI DALLE CODIZIONI METEO DEL GIORNI SCORSI
PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DELLE ORE 14:30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16:00
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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