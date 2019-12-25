Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 25 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO, BUON NATALE E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DALLA PONTINA ALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A VIA APPIA
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI CAMPOVERDE DIREZIONE LATINA
SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREIZONE TERAMO
RALLENTAMENTI SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD DAL RACCORDO A SETTEBAGNI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI DA GIARDINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA LENTA ROMA – FIRENZE RISULTA RALLENTATA PER DANNI CAUSATI DALLE CODIZIONI METEO DEL GIORNI SCORSI
PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DELLE ORE 14:30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16:00
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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