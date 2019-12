Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 25 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DALLA PONTINA ALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A VIA APPIA

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI CAMPOVERDE DIREZIONE LATINA

SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREIZONE TERAMO

RALLENTAMENTI SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD DAL RACCORDO A SETTEBAGNI

SULLA CASILINA CODE A TRATTI DA GIARDINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA LENTA ROMA – FIRENZE RISULTA RALLENTATA PER DANNI CAUSATI DALLE CODIZIONI METEO DEL GIORNI SCORSI

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DELLE ORE 14:30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16:00

