Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 25 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO, E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DISAGI SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO
A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21 CIRCA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, ATTUALMENTE CHIUSE TUTTE LE LINEE DELLA METROPOLITANA DI ROMA E INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-VITERBO SIA URBANA CHE EXTRAURBANA, RIAPERTURA PREVIASTA ALLE 16.30 PER LE METROPLITANE ED ALLE 17 PER LA ROMA-VITERBO
ED INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL1 ROMA-FIUMICNO A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA TRA MONTEROTONDO E SETTEBAGNI, I CONVOLGI REGISTRANO FINO A 10 MINUTI DI RITARDO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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