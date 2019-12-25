Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 25 DICEMBRE 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA, E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE
SPSOTIAMOCI SULLA NETTUNENSE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI A PAVONA TRA VIA COLLE FIORITO E VIA DEL LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA,
SI RALLENTA ANCHE SU VIA APPIA AD ALBANO ALL’ALTEZZA DI VIA MATTEOTTI IN DIREZIONE VIA DELLE MOLE
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A TORRENOVA TRA VIA DI TORRENOVA E VIA ANTONIO INGEGNOLI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21 CIRCA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95,NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral