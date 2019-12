Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 25 DICEMBRE 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI

BUONA SERA, E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE

SPSOTIAMOCI SULLA NETTUNENSE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI A PAVONA TRA VIA COLLE FIORITO E VIA DEL LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA,

SI RALLENTA ANCHE SU VIA APPIA AD ALBANO ALL’ALTEZZA DI VIA MATTEOTTI IN DIREZIONE VIA DELLE MOLE

IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A TORRENOVA TRA VIA DI TORRENOVA E VIA ANTONIO INGEGNOLI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21 CIRCA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE.

PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95,NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

