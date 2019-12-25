Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 25 DICEMBRE 2019 ORE 18.50 TOMMASO RENZI
BUONA SERA, E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE
SPSOTIAMOCI SULL’APPIA DOVE SI RALLETNA ALL’ALTEZZA DEI XCENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO LAZIALE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREIZONE DELLA NOMENTANA
ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE VI SONO RALLENTAMENTI TR LA SOTRTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA TRIONFALE
A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21 CIRCA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95,NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral