Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 25 DICEMBRE 2019 ORE 19.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA, E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDNETE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA FLAMINIA PROEGUENDO VI SON ORALLENTAMETNI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E COLOMBO
SPSOTIAMOCI SULL’APPIA DOVE SI RALLETNA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO LAZIALE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREIZONE DELLA NOMENTANA
ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE VI SONO RALLENTAMENTI TR LA SOTRTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA TRIONFALE
A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21 CIRCA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 73 ED 87 NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA TOMMASO RENZI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON NATALE ED UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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