Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2020 ORE 09:20 MARCO CILUFFO
BUON GIORNO E BUON NATALE DALLA REDAZIONE
DI ASTRAL INFOMOBILITA’ INIZIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI CON LA VIABILITA’
TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA REGIONI
PRESTARE ATTENZIONE PER VENTO FORTE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA IL BIVIO DEL RACCORDO E L’USCITA VICOVARO MANDELA
MENTRE SUL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA FROSINONE E CEPRANO CON VISIBILITA’ RIDOTTA
CAMBIANO GLI ORARI ANCHE DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE.
NELLA GIORNATA DI OGGI
METRO, BUS, FILOBUS E TRAM FUNZIONERANNO DALLE 8,30 ALLE 13 E DALLE 16,30 ALLE 21. IL SERVIZIO DELLE LINEE “N” OSSIA DEI BUS NOTTURNI, SARÀ REGOLARE.
PER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALI IL DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DI ORARIO SU IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
VI RICORDIAMO CHE è IN VIGORE IL DECRETO NATALE
OGGI ATTIVE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ROSSA
GLI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE ATTESTATE DA AUTOCERTIFICAZIONE
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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