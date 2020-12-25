Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
BUON NATALE E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
POCHE LE MACCHINE IN CIRCOLAZIONE ANCHE PER EFFETTO DEL DECRETO NATALE
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI VARIAZIONE DEGLI ORARI PER I VIAGGIATORI CHE SI SPOSTANO
CON LA METRO, BUS, FILOBUS TRAM E FERROVIE REGIONALI
IN FUNZIONE FINO ALLE 13
E RIPRENDERANNO NEL POMERIGGIO DALLE 16:30 ALLE ORE 21
RESTA REGOLARE IL SERVIZIO BUS N DELLE LINEE NOTTURNE
PER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALI
IL DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DI ORARIO
SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
RESTIAMO A ROMA
OGGI E DOMANI 26 DICEMBRE PEDONALIZZAZIONE FESTIVA ATTIVA PER L’INTERA GIORNATA DI VIA DEI FORI IMPERIALI
CON DEVIAZIONI DI ALCUNE LINEE BUS
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE SUGLI SPOSTAMENTI NELLA ZONA ROSSA
GLI STESSI SONO CONSENTITI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE ATTESTATE DA AUTOCERTIFICAZIONE
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral