Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 12:30

di - 25 Dicembre 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
    BUON NATALE E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    POCHE LE MACCHINE IN CIRCOLAZIONE ANCHE PER EFFETTO DEL DECRETO NATALE
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO PUBBLICO
    OGGI VARIAZIONE DEGLI ORARI PER I VIAGGIATORI CHE SI SPOSTANO
    CON LA METRO, BUS, FILOBUS TRAM E FERROVIE REGIONALI
    IN FUNZIONE FINO ALLE 13
    E RIPRENDERANNO NEL POMERIGGIO DALLE 16:30 ALLE ORE 21
    RESTA REGOLARE IL SERVIZIO BUS N DELLE LINEE NOTTURNE
    PER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALI
    IL DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DI ORARIO
    SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    RESTIAMO A ROMA
    OGGI E DOMANI 26 DICEMBRE PEDONALIZZAZIONE FESTIVA ATTIVA PER L’INTERA GIORNATA DI VIA DEI FORI IMPERIALI
    CON DEVIAZIONI DI ALCUNE LINEE BUS
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE SUGLI SPOSTAMENTI NELLA ZONA ROSSA
    GLI STESSI SONO CONSENTITI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE ATTESTATE DA AUTOCERTIFICAZIONE
    DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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