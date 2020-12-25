Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BUON NATALE A TUTTI GLI ASCOLTATORI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 1 GENNAIO 2021 SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI PER IL PERIODO DELLE FESTE NATALIZIE: OGGI 25 DICEMBRE SULLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA SERVIZIO ATTIVO TRA LE 16.30 E LE 21; SULLA FERROVIA ROMA-LIDO ULTIME CORSE DEI TRENI ALLE 21.30; RIGUARDO ALLA FERROVIA ROMA-VITERBO, LE ULTIME PARTENZE SARANNO DA FLAMINIO ALLE 16.30 E ALLE 17.00, E DA MONTEBELLO ALLE 17.00 E ALLE 20; REGOLARE IL SERVIZIO BUS DI SUPERFICIE E LE CORSE NOTTURNE.
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO PER NATALE, OGGI E NEI GIORNI 26, 27 E 31 DICEMBRE, E NEI GIORNI 1, 2,3 5 E 6 GENNAIO, IN TUTTA ITALIA SARANNO IN VIGORE LE NORME RELATIVE ALLA ZONA ROSSA; NELLE FASCE ORARIE INTERESSATE SARANNO VIETATI GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral