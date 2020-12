Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

CIRCOLAZIONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-ORTE-ANCONA,

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO TRA SPOLETO E CAMPELLO, DAL 28 AL 30 DICEMBRE IL SERVIZIO SARA’ SOSPESO E RIPROGRAMMATO: RIPERCUSSIONI SUI TRENI INTERCITY A LUNGA PERCORRENZA TRA ROMA TERMINI, ANCONA, PERUGIA E TRIESTE CENTRALE; PER I TRENI REGIONALI SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI;

IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DELLA REGIONE LAZIO: DALLA MATTINA DI DOMANI 26 DICEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SUL TERRITORIO DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE NEI SETTORI SETTENTRIONALI; IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

