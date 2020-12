Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2020 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; SULLA A24 ROMA TERAMO PIOGGIA IN CORSO TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE ED ASSERGI; SULLA STESSA ROMA-TERAMO SEGNALATA PIOGGIA ANCHE SUL TRATTO URBANO, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA SUI TRATTI INTERESSATI;

E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL METEO, RICORDIAMO L’ALLERTA DELLA REGIONE LAZIO: DALLA MATTINA DI DOMANI 26 DICEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SUL TERRITORIO DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE NEI SETTORI SETTENTRIONALI;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO PER NATALE, NEI GIORNI 26, 27 E 31 DICEMBRE, E NEI GIORNI 1, 2,3 5 E 6 GENNAIO, IN TUTTA ITALIA SARANNO IN VIGORE LE NORME RELATIVE ALLA ZONA ROSSA; VIETATI GLI SPOSTAMENTI NELLE FASCE ORARIE INTERESSATE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.

