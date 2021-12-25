Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2021 ORE 08.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BUON NATALE
DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA
L’A1 FIRENZE ROMA
ATTENZIONE ALLA PIOGGIA DA CHIUSI AL NODO CON L’A24 ROMA TERAMO, RACCOMANDIAMO DI RIDURRE LA VELOCITÀ E TENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA
SUL TRATTO ROMA NAPOLI- VISIBILITA’ RIDOTTA A 90 METRI TRA FROSINONE E CEPRANO PER NEBBIA
PIOGGIA ANCHE SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA LA ROMA FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO
SULL’A24 TRAFFICO RALLENTATO PER VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO
RICORDIAMO CHE OGGI VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TOMMELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE
ANDIAMO A VITERBO RALLENTAMENTI SULLA UMBRO LAZIALE TRA STRADA BAGNI E VETRALLA VERSO CIVITAVECCHIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA
METROPOLITANE, BUS TRAM E FERROVIE ROMA-VITERBO E ROMA-LIDO
SARANNO IN SERVIZIO DALLE 8.30 ALLE 13.00 E DALLE 16.30 ALLE 21.00
LA LINEA TERMINI CENTOCELLE È ATTIVA SOLOL DALLE 8.30 ALLE 13.00,
LA ROMA LIDO È ATTIVA SULL’INTERA TRATTA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral