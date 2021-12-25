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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 08:30

di - 25 Dicembre 2021 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2021 ORE 08.20 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BUON NATALE
    DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA
    L’A1 FIRENZE ROMA
    ATTENZIONE ALLA PIOGGIA DA CHIUSI AL NODO CON L’A24 ROMA TERAMO, RACCOMANDIAMO DI RIDURRE LA VELOCITÀ E TENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA
    SUL TRATTO ROMA NAPOLI- VISIBILITA’ RIDOTTA A 90 METRI TRA FROSINONE E CEPRANO PER NEBBIA
    PIOGGIA ANCHE SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA LA ROMA FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO
    SULL’A24 TRAFFICO RALLENTATO PER VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO
    RICORDIAMO CHE OGGI VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TOMMELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE
    ANDIAMO A VITERBO RALLENTAMENTI SULLA UMBRO LAZIALE TRA STRADA BAGNI E VETRALLA VERSO CIVITAVECCHIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA  
    METROPOLITANE, BUS TRAM E FERROVIE ROMA-VITERBO E ROMA-LIDO
    SARANNO IN SERVIZIO DALLE 8.30 ALLE 13.00 E DALLE 16.30 ALLE 21.00 
    LA LINEA TERMINI CENTOCELLE È ATTIVA SOLOL DALLE 8.30 ALLE 13.00,
    LA ROMA LIDO È ATTIVA SULL’INTERA TRATTA
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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