Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 08:30

L’A1 FIRENZE ROMA

ATTENZIONE ALLA PIOGGIA DA CHIUSI AL NODO CON L’A24 ROMA TERAMO, RACCOMANDIAMO DI RIDURRE LA VELOCITÀ E TENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA

SUL TRATTO ROMA NAPOLI- VISIBILITA’ RIDOTTA A 90 METRI TRA FROSINONE E CEPRANO PER NEBBIA

PIOGGIA ANCHE SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA LA ROMA FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO

SULL’A24 TRAFFICO RALLENTATO PER VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO

RICORDIAMO CHE OGGI VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TOMMELLATE SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE

ANDIAMO A VITERBO RALLENTAMENTI SULLA UMBRO LAZIALE TRA STRADA BAGNI E VETRALLA VERSO CIVITAVECCHIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA

METROPOLITANE, BUS TRAM E FERROVIE ROMA-VITERBO E ROMA-LIDO

SARANNO IN SERVIZIO DALLE 8.30 ALLE 13.00 E DALLE 16.30 ALLE 21.00

LA LINEA TERMINI CENTOCELLE È ATTIVA SOLOL DALLE 8.30 ALLE 13.00,

LA ROMA LIDO È ATTIVA SULL’INTERA TRATTA

