Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 16:30

di - 25 Dicembre 2021 - 16:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2021 ORE 16.20
    BUONPOMERIGGIO E BUON NATALE
    DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA A CAUSA DI TRE INCIDENTI MA VEDIAMOLI NEL DETTAGLIO:
    SULLA A24 INCIDENTE ALTEZZA SETTECAMINI VERSO ROMA, UN ALTRO SUL RACCORDO ALTEZZA A24 IN CARREGGIATA ESTERNA.
    ALTRO INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-ROMA CHE PROVOCA CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO ROMA.
    RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO.
    DA ERICA TERENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home