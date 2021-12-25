Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2021 ORE 16.20
BUONPOMERIGGIO E BUON NATALE
DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA A CAUSA DI TRE INCIDENTI MA VEDIAMOLI NEL DETTAGLIO:
SULLA A24 INCIDENTE ALTEZZA SETTECAMINI VERSO ROMA, UN ALTRO SUL RACCORDO ALTEZZA A24 IN CARREGGIATA ESTERNA.
ALTRO INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-ROMA CHE PROVOCA CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO ROMA.
RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO.
DA ERICA TERENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral