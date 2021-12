Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 25 DICEMBRE 2021 ORE 16.20

BUONPOMERIGGIO E BUON NATALE

RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA A CAUSA DI TRE INCIDENTI MA VEDIAMOLI NEL DETTAGLIO:

SULLA A24 INCIDENTE ALTEZZA SETTECAMINI VERSO ROMA, UN ALTRO SUL RACCORDO ALTEZZA A24 IN CARREGGIATA ESTERNA.

ALTRO INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-ROMA CHE PROVOCA CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO ROMA.

RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO.

