Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 7.20 FEDERICO ASCANI
BUongiorno E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
UNO SGUARDO AGLI EVENTI:
A SORA OGGI E DOMANI SI SVOLGERA’ LA FESTA DI SAN GIULIANO MARTIRE. istituitI i divietI di circolazione veicolare SULLE STRADE INTERESSATE ALL’EVENTO
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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