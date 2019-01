Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA FLAMINIA A SEGUITO DI CADUTA MASSI NEI PRESSI DEL KM 11+500 RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA IN DIREZIONE ROMA; AL MOMENTO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA;

RESTANDO NEL QUADRANTE NORD TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;

PIU’ A SUD SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’..

DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral