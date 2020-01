Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2020 ORE 7.20 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ATRADE E AUTOSTRADE DELL REGIONE GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE

CI SONO CODE TRA APPIA E TUSCOLANA, CHIUSURA DI CORSIA CENTRALE.

A ROMA OGGI COME DI CONSUETO CI SARA’ LA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALE PETANTO CI SONO LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE STRADE DEL CENTRO STORICO.

RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI: PER LAVORI DI MANUTENZIONE RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI E’ ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, E AGLI AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO: DALLE ORE 6.00 FINO A CESSATE ESIGENZE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO ELETTORALE PER I CITTADINI PERUVIANI, VIENE CHIUSA AL TRAFFICO VIA FALERIA,PERTANTO LE LINEEE 87 E360 SARANNO DEVIATE PER PIAZZALE APPIO E LARGO BRINDISE

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

