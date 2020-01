Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2020 ORE 8.20 MANUELA CIAMPI

BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI

LA RETE VIARIA REGIONALE NON SEGNALA AL MOMENTO CRITICITA’ A PARTE

L’INCIDENTE ANCORA ATTIVO SUL GRANDE RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA APPIA E L’USCITA TUSCOLANA IN ESTERNA, CI SONO QUINDI ANCORA CODE

A ROMA PER LA PROCESSIONE “CAROVANA DELLA PACE” CHE SI SVOLGERA’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00, CI SONO DEVIAZIONII PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLE LINEE CHE PARTONO DA PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA FINO A RAGGIUNGERE PIAZZA SAN PIETRO, SI INVITA QUINDI AD UNA PARTICOLARE ATTENZIONE

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE ED ANCHE ANCORA CHIUSURA PER QUESTA STRADA ALL’ALTEZZA DEL KM 17+900.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: PROSEGUONO I LAVORI FINO AL 6 MARZO SULLE LINEE FL7 E FL6 ROMA CASSINO- NAPOLI E ROMA FORMIA – AVERSA – NAPOLI PERTANTO CI SARANNO MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral