Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2020 ORE 10.20 MANUELA CIAMPI
BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
AL MOMENTO NON SI REGISTRA UNA CRITICTA’SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE AL KM 19+000 IN CARREGGIATA ESTERNA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA SALARIA DOVE E’ COINVOLTO UN VEICOLO
LA SITUAZIONE RESTA STABILE E SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DEL LAZIO.
A ROMA SI SVOLGE COME TUTTE LE DOMENICHE L’APPUNTAMENTO CON IL MERCATO DI PORTA PORTESE IN VIA PORTUENSE / VIALE TRASTEVERE E PIAZZA DI PORTA PORTESE, IL TRASPORTO PUBBLICO SUBIRA’ VARIAZIONE NELLA ZONA CIRCOSTANTE, VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE.
PASSIAMO AGLI EVENTI:
A NEPI CHIUSA LA SP149 NEPESINA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA FINO ALLE ORE 12.30 CIRCA
A PALESTRINA PER LA MANIFESTAZIONE DELLA PACE IN ATTO FINO ALLE ORE 13.00 SARANNO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU PIAZZA R. MARGHERITA
PASSIAMO ALLO SPORT:
ALLO STADIO SCOPIGNO DI RIETI SI SVOLGE L’INCONTRO DI CALCIO DI SERIE “C” RIETI – CASERTANA ALLE ORE 17.30, MODIFICHE QUINDI ALLA VIABILITA’NELLA ZONA CIRCOSTANTE
ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI SVOLGERA’ OGGI ALLE ORE 18.00 IL DERBY CAPITOLINO ROMA – LAZIO, PERTANTO SARANNO ISTITUITE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA CIRCOSTANTE E SANNO RAFFORZATE LE CORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO INTERESSATO.
CHUDIAMO CON BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, E AGLI AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2.
PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral