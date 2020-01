Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2020 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI

BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE NELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

A ROMA LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “CITY TRAIL” DOVE PARTECIPERANNO CIRCA 300 ATLETI LA QUALE E’ TUTT’ORA IN ATTO E DURERA’ FINO ALLE ORE 12.30, COMPORTERA’ DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLE LINEE 115 E 870 VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, A CERVETERI,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALL’ALTEZZA DEL KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE ED ANCHE ANCORA CHIUSURA ALL’ALTEZZA DEL KM 17+900.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: PROSEGUONO I LAVORI FINO AL 6 MARZO SULLE LINEE FL7 E FL6 ROMA CASSINO- NAPOLI E ROMA FORMIA – AVERSA – NAPOLI PERTANTO CI SARANNO MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE.

OGGI ALLE ORE 18.00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO DI SERE “A” ROMA – LAZIO DERBY CAPITOLINO, SARANNO PERTANTO ISTITUITE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA CIRCOSTANTE E SANNO RAFFORZATE LE CORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO INTERESSATO.

CHUDIAMO CON BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, E AGLI AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2.

PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral