Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 13:30

SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IL TRAFFICO E ABBASTANZA SCORREVOLE IN QUESTE ORE, ABBIAMO QUALCHE CRITICITA’ :

A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO A TRATTI SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTANDOCI TROVIAMO ANCHE SULLA VIA CASILINA DELLE CODE A TRATTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI BORGHESIANA E FINOCHIO

E PROSEGUENDO ANCHE L’APPIA PRESENTA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA COLOMBO CIRCOLAZIONE LENTA PER CODE A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL2 SOLO PER OGGI SARANNO ESEGUITI LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE TRA LE STAZIONI DI ROMA PRENESTINA E BAGNI DI TIVOLI PERTANTO LA TRATTA POTREBBE AVERE DELLE MODIFICHE ALLA REGOLARE VIABILITA’

MENTRE SULLE LINEE FL6 E FL7 PROSEGUONO I LAVORI FINO AL 6 MARZO ANCHE QUI SULLE INFRASTRUTTURE SULLE LINEE ROMA CASSINO- NAPOLI E ROMA FORMIA – AVERSA – NAPOLI, PERTANTO CI SARANNO MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE.

INOLTRE RICORDIAMO CHE LA SP 125 AUSENTE A CAUSA DI UNA FRANA E’ CHIUSA DAL KM 17+900 AL KM 20+750 NELLE DUE DIREZIONI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE

CHUDO CON BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, E AGLI AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2.

