Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 26 GENNAIO 2020 ORE 15:20

CIRCOLAZIONE REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO

SU VIA APPIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA COLLEPICCHIONE MARINO

AD ANGUILLARA SU VIA REGINALDO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA PRATI DELLA RENA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO

PREVISTO PER OGGI A ROMA IN FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO A EURO 1.

ANCHE A FROSINONE FINO ALLE ORE 18.00 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI AD USO PRIVATO NELLA FASCIA URBANA E AI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3.5TONNELLATE.

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI ALLE ORE 18:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO DI SERIE A TRA ROMA E LAZIO. MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

