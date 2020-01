Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 16:30

VIABILITÀ 26 GENNAIO 2020 ORE 16:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR

PERMANGONO CODE SU VIA APPIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA CONFINI DI CASTEL GANDOLFO E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE DI ROMA

PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO

PREVISTO PER OGGI A ROMA IN FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO A EURO 1.

ANCHE A FROSINONE FINO ALLE ORE 18.00 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI AD USO PRIVATO NELLA FASCIA URBANA TRA CUI VIALE DEI VOLSCI, VIA MARITTIMA E VIA PUCCINI NONCHE’ AI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3.5TONNELLATE.

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI ALLE ORE 18:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO DI SERIE A TRA ROMA E LAZIO. MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

TERMINIAMO CON LE CHIUSURE STRADALI A CAUSA DI FRANE:

NEL REATINO, LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 7+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

MENTRE IN PROVINCIA DI LATINA LA SP125 AUSENTE DAL KM 17+900 AL KM 20+750 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

E NEL FRUSINATE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral