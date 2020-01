Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 17:30

VIABILITÀ 26 GENNAIO 2020 ORE 17:20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

RICORDIAMO CHE SULL’ A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, PER LAVORI SARA’CHIUSO FINO AL 3 FEBBRAIO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA.

SU VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA PRATO FIORITO E RACCOROD IND IREZIOEN DI ROMA

PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO

PREVISTO PER OGGI A ROMA IN FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO A EURO 1.

ANCHE A FROSINONE FINO ALLE ORE 18.00 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI AD USO PRIVATO NELLA FASCIA URBANA TRA CUI VIALE DEI VOLSCI, VIA MARITTIMA E VIA PUCCINI NONCHE’ AI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3.5TONNELLATE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

PER LAVORI DI REVISIONE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI,SULLA METRO A, E’ CHIUSA LA STAZIONE DI CORNELIA. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA MA13 CHE COLLEGA LA STAZIONE DI CORNELIA CON VALLE AURELIA .

RIAPERTA BALDO DEGLI UBALDI SULLA METRO A. PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI DI RISALITA, L’ENTRATA E L’USCITA DEI VIAGGIATORI NELLA STAZIONE SONO AL MOMENTO CONSENTITE SOLO DALL’ACCESSO DI VIA BALDO DEGLI UBALDI NEI PRESSI DI VIALE DI VALLE AURELIA.

PER LA CHIUSURA DI BARBERINI È ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 SUL PERCORSO TERMINI-VIA NAZIONALE-LARGO CHIGI-VIA DEL TRITONE-PIAZZA BARBERINI-TERMINI.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral