Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 18:30

VIABILITÀ 26 GENNAIO 2020 ORE 18:20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO CON IL RACCORDO DOVE INZIANO I PRIMI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI ROMA

CODE SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VICOLO GROTTI DAMA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA PRENESTINA CODE TRA COLLE MONFORTANI E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DI ROMA

TRAFFICO INTENSO SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE DI BORGO QUINZO

SU VIA TIBERINA INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA BIVIO DI CAPANNELLE E SANTA MARTA

PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO

PREVISTO PER OGGI A ROMA IN FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO A EURO 1.

TERMINIAMO CON LE CHIUSURE STRADALI A CAUSA DI FRANE:

NEL REATINO, LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 7+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

MENTRE IN PROVINCIA DI LATINA LA SP125 AUSENTE DAL KM 17+900 AL KM 20+750 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

E NEL FRUSINATE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

