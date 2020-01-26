Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 19:00
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VIABILITÀ 26 GENNAIO 2020 ORE 18:50 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO RALLENTAMENTI
SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VICOLO GROTTI DAMA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA SP4 VIA SETTEVENE PALO CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E COLLE FIORITO NELLE DUE DIREZIONI
ANCHE SULL’AUTOSTRADA A 12 ROMA CIVITAVECCHIA CODE PER INCIDENTE ALLTEZZA DI SANTA MARINELLA IN DIREZIONE DI ROMA
PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO
PREVISTO PER OGGI A ROMA IN FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO A EURO 1.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
PER LAVORI DI REVISIONE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI,SULLA METRO A, E’ CHIUSA LA STAZIONE DI CORNELIA. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA MA13 CHE COLLEGA LA STAZIONE DI CORNELIA CON VALLE AURELIA .
MENTRE PER LA CHIUSURA DI BARBERINI È ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 SUL PERCORSO TERMINI-VIA NAZIONALE-LARGO CHIGI-VIA DEL TRITONE-PIAZZA BARBERINI-TERMINI.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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