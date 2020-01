Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 19:30

VIABILITÀ 26 GENNAIO 2020 ORE 19:20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO RALLENTAMENTI

SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VICOLO GROTTI DAMA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA SP4 VIA SETTEVENE PALO CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E COLLE FIORITO NELLE DUE DIREZIONI

ANCHE SULL’AUTOSTRADA A 12 ROMA CIVITAVECCHIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA IN DIREZIONE DI ROMA

PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO

PREVISTO PER OGGI A ROMA IN FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO A EURO 1.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN PROBLEMA TECNICO ALLA LINEA A PRIVERNO- FOSSANOVA . I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI

TERMINIAMO CON LE CHIUSURE STRADALI A CAUSA DI FRANE:

NEL REATINO, LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 7+000. IN LOCALITA

ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

MENTRE IN PROVINCIA DI LATINA LA SP125 AUSENTE DAL KM 17+900 AL KM 20+750 IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI, NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

E NEL FRUSINATE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI

SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

