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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2022 ore 18:45

di - 26 Gennaio 2022 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA
    MENTRE IN ESTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO
    ANCORA IN VIA TIBURTINA LUNGHE CODE TRA SETTECAMINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    SEMPRE PER INCIDENTE PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALTEZZA PARCO LEONARDO DIREZIONE FIUMICINO
    RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA SUD ED APRILIA DIREZIONE LATINA
    RIMAMENDO AD APRILIA SI STA IN CODA SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E CORSO PAPA GIOVANNI XXIII NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA STRADA STATALE APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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