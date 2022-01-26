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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2022 ore 19:45

di - 26 Gennaio 2022 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 1935
    CLAUDIO VELOCCIA
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALEEST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASSIA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI ALTEZZA CISTERNA DI LATINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO
    CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DI MASCHERINA FFP2.
    Servizio fornito da Astral

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