Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 1935
CLAUDIO VELOCCIA
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALEEST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASSIA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI ALTEZZA CISTERNA DI LATINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO
CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DI MASCHERINA FFP2.
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