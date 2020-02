Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ 26 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 MARCO CILUFFO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALTEZZA SALARIA

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO CONGESTIONATO IN ENTRATA TRA RACCORDO E PALMIRO TOGLIATTI

PER LAVORI SI RALLENTA SULLA VIA AURELIA IN ENTRATA TRA MASSIMINA E RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO

E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA SULL APONTINA TROVIAMO CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

IN CHIUSURA

L’ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LE SUCCESSIVE ORE

PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA SUD-OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA IN GRADUALE ROTAZIONE DA NORD-OVEST

IN PARTICOLARE RIGUARDERANNO I SETTORI COSTIERI CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE

E I SETTORI APPENNINICI

