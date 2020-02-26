Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ 26 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALTEZZA SALARIA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO CONGESTIONATO IN ENTRATA TRA RACCORDO E PALMIRO TOGLIATTI
PER LAVORI SI RALLENTA SULLA VIA AURELIA IN ENTRATA TRA MASSIMINA E RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA SULL APONTINA TROVIAMO CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
IN CHIUSURA
L’ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LE SUCCESSIVE ORE
PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA SUD-OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA IN GRADUALE ROTAZIONE DA NORD-OVEST
IN PARTICOLARE RIGUARDERANNO I SETTORI COSTIERI CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE
E I SETTORI APPENNINICI
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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