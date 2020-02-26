Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ 26 FEBBRAIO 2020 ORE 08.05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA APPIA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE LA PISANA E PONTINA
E PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA
CON LA PONTINA DOVE REGISTRIAMO CODE IN ENTRATA TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO
UNO SGUARDO A I CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO
TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA
IN DIREZIONE DEL CENTRO PREVISTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS
I LAVORI SARANNO ATTIVI FINO A MARZO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA CASAL BERNOCCHI
CANTIERI ATTIVI NELLA FASCIA ORARIA 9 30 – 16:00
ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA – FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO > ROMA
RITARDI FINO A 120 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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