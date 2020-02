Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 08:45

VIABILITÀ 26 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO

CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA APPIA

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LA PISANA E PONTINA

PASSIAMO SUL TRATTO URBANO ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO

TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

E PROSEGUENDO VERSO LA CAPITALE TROVIAMO CODE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO

CI SONO CODE PER CANTIERI ATTIVI

SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA

IN DIREZIONE DEL CENTRO ISTITUITO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS I LAVORI ATTIVI FINO A MARZO

E STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA CASAL BERNOCCHI

CANTIERI ATTIVI NELLA FASCIA ORARIA 9 30 – 16:00

ANCHE QUI ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA – FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO > ROMA

RITARDI FINO A 120 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA' E' TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

