Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ 26 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA APPIA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LA PISANA E PONTINA
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO
TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E PROSEGUENDO VERSO LA CAPITALE TROVIAMO CODE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE VERSO IL CENTRO
CI SONO CODE PER CANTIERI ATTIVI
SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA
IN DIREZIONE DEL CENTRO ISTITUITO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS I LAVORI ATTIVI FINO A MARZO
E STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA CASAL BERNOCCHI
CANTIERI ATTIVI NELLA FASCIA ORARIA 9 30 – 16:00
ANCHE QUI ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA – FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE FRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO > ROMA
RITARDI FINO A 120 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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