Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ 26 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO, E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA APPIA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LA PISANA E PONTINA
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL PERCORSO URBANO A24
FILE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E PROSEGUENDO VERSO LA CAPITALE TROVIAMO CODE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN ENTRATA DALLA CAPITALE
CI SONO CODE PER CANTIERI ATTIVI
SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA
IN DIREZIONE DEL CENTRO ISTITUITO
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS
LAVORI ATTIVI FINO A MARZO
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA CASAL BERNOCCHI
CANTIERI ATTIVI NELLA FASCIA ORARIA 9 30 – 16:00
ANCHE QUI ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO
IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARRITTIMO
CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO SERVIZIO RIPROGRAMMATO ALCUNE TRATTE TRA VENTOTENE – PONZA E FORMIA
PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E INFORMAZIONI
COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT O SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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