Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ 26 FEBBRAIO 2020 ORE 09.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO, E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
E PROSEGUENDO PIU AVANTI ANCHE TRA LA PISANA E AURELIA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE COLOMBO E PONTINA
SULLA A24 ROMA TERAMO PER LAVORI TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA MENTRE IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E PROSEGUENDO VERSO LA CAPITALE TROVIAMO CODE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN ENTRATA DALLA CAPITALE
CI SONO CODE PER CANTIERI ATTIVI
SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA
IN DIREZIONE DEL CENTRO ISTITUITO
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS
LAVORI ATTIVI FINO A MARZO
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA CASAL BERNOCCHI
CANTIERI ATTIVI NELLA FASCIA ORARIA 9 30 – 16:00
ANCHE QUI ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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