Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA A CAUSA DI GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA: RITARDI FINO A 140 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA FONDI E CAMPOLEONE;

E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI;

CI SPOSTIAMO INFINE SULL’AURELIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;

