Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO PER SEGNALARE DISAGI SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA: A CAUSA DI GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO IL SERVIZIO AL MOMENTO E’ SOSPESO: I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 140 MINUTI; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA FONDI E CAMPOLEONE;
RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SULLE PRINCIPALIA RTERIE DELLA RETE VIARIA:
QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SULLA PONTINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA;
STESSA SITUAZIONE SULL’AURELIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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