Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 12:30

IN APERTURA AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; RESTANDO NELL’AMBITO FERROVIARIO, SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE A CAUSA DI UN INCIDENTE A PIAZZALE LABICANO IL SERVIZIO AL MOMENTO E’ LIMITATO A PONTE CASILINO;

RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA:

QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULL’AURELIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.

