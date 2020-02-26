Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA ARDEATINA E APPIA
QUALCHE DISAGIO SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE PER UN CONTROLLO TECNICO NEI PRESSI DI ROVEZZANO.
RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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