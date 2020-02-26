Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL GRA, IN USCITA DA ROMA
CODE PER INCIDENTE SULL’ARDEATINA TRA VIA DI CASTEL DI LEVA E VIA DI FIORANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI STA INCOLONNATI SULL’APPIA TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE, IN DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCORA SOSPESO IL TRAFFICO SULLA LINEA PISA – ROMA PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO ALL’ALTEZZA DI CASTIGLIONCELLO
TORNATA REGOLARE LA LINEA FL7 NAPOLI-ROMA VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AVERSA. RITARDI FINO A 60 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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