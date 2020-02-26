Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA BIS E SALARIA
PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL GRA, IN USCITA DA ROMA
SULLA COLOMBO DISAGI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
ANCORA CODE SULL’ARDEATINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VIA DI CASTEL DI LEVA E VIA DI FIORANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE, IN DIREZIONE LATINA, ANCHE QUI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO REGOLARE SULLA LINEA PISA – ROMA IN SEGUITO AD UN RALLENTAMENTO PER MALTEMPO ALL’ALTEZZA DI CASTIGLIONCELLO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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