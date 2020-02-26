Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO ANCHE A CAUSA DEL FORTE MALTEMPO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E NOMENTANA
MENTRE IN INTERNA, INCOLONNAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E APPIA, PIU AVANTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E ZONA L’OTTAVIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SEGNALANO CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA, IN USCITA DA ROMA
DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE CENTRO, QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA INCOLONNATI TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E IL GRA, NELLE DUE DIREZIONI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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