Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO. SONO IN ATTO FORTI VENTI E PIOGGE SU TUTTO IL TERRITORIO
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN INTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E APPIA
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA
TORNANDO SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA PONTINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE GRA, QUI INFATTI SI SEGNALANO CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA, IN USCITA DA ROMA
IN DIREZIONE CENTRO, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, ALTEZZA VIA DI TORRENOVA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E IL GRA, NELLE DUE DIREZIONI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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