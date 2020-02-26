Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO. SONO IN ATTO FORTI VENTI E PIOGGE SU TUTTA LA REGIONE
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA
TORNANDO SUL GRA, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI REGISTRANO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA, IN USCITA DA ROMA
SULLA CASSIA BIS SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO
ANCORA DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, ALTEZZA VIA DI TORRENOVA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
DA FLAVIA DONDOLINI PER OGGI E’ TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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