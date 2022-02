Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA A12 SEGNALATO VENTO FORTE TRA IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA, SI INVITA DUNQUE ALLA PRUDENZA; PROPRIO CON RIFERIMENTO AL METEO, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; PREVISTE INOLTRE PIOGGE CON POSSIBILI NEVICATE SULLE QUOTE DI MONTAGNA.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASERTA, RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; SEMPRE PER GUASTO TECNICO, A ROMA SERVIZIO INTERROTTO PER LE LINEE TRAM 5, 14 E 19, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI-TOGLIATTI; RICORDIAMO INFINE LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” GESTITO DA ASTRAL SPA: RESTANO ATTIVE LE LINEE S13 NELLA TRATTA SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 TRA ACILIA E PIRAMIDE.

