Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20

SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATE NEVICATE IN CORSO TRA TAGLIACOZZO E TERAMO; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI DOTAZIONE DI PNEUMATICI INVERNALI;

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SU ALCUNE ARTERIE DEL TERRITORIO: IN PROVINCIA DI RIETI SULLE REGIONALI DI MORRO E DEL TERMINILLO, IN PROVINCIA DI FROSINONE SULLE REGIONALI DI FIUGGI, SORA, FORCA D’ACERO, E SUBLACENSE; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE, SI INVITA ALLA DOVUTA PRUDENZA PER CHI TRANSITA SUI TRATTI INTERESSATI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO TECNICO, A ROMA SERVIZIO INTERROTTO PER LE LINEE TRAM 5, 14 E 19, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI-TOGLIATTI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA B-B1 DELLA METROPOLITANA.

