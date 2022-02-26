Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO È ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTROSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE
SOLO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
E SULL’APPIA ALTEZZA VIA DEI LAGHI ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA, CON VENTI FORTI, MAREGGIATE SULLE COSTE E PRECIPITAZIONI ANCHE NEVOSE. PRESTARE ATTENZIONE
ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE A CURA DI ASTRAL SPA SU STRADE REGIONALI 509 FORCA D’ACERO, 666 DI SORA, 627 DELLA VANDRA 637 FROSINONE GAETA, 82 DELLA VALLE DEL LIRI, SP95 AMBRIFI PASTENA E SP97 LENOLA
RICORDIAMO L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI;
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral