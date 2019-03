Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA.

PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO INVECE TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERGATA.

TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCHE OGGI SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO

SINO ALLE ORE 09.00 È GARANTITO IL 70% DEI TRENI REGIONALI DIRETTI A ROMA

DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD

DALLE 9 ALLE 16 SARA’ SOSPESA INTERAMENTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO

DISAGI ANCHE SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA –FIRENZE PER LA PRESENZA DI OSTACOLI SUI BINARI IL TRAFFICO È RALLENTATO CON RITARDI FINO A 30 MINUTI.

RALLENTATA ANCHE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL5 ROMA GROSSETO PER UN INCONVENIENTE TECNICO FRA MACCARESE E ROMA AURELIA IN DIREZIONE ROMA

INFINE SULLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO ORTE LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A NUOVO SALARIO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI.

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO

