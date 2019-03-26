Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA OTTAVIA E PISANA E PROSEGUENDO TRA VIA DEL MARE E PONTINA.
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCHE OGGI SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO
SINO ALLE ORE 09.00 È GARANTITO IL 70% DEI TRENI REGIONALI DIRETTI A ROMA
DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD
DALLE 9 ALLE 16 SARA’ SOSPESA INTERAMENTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO
DISAGI SULLA LINEA FL5 ROMA GROSSETO LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO FRA MACCARESE E ROMA AURELIA IN DIREZIONE ROMA
INFINE È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO ORTE E SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA FIRENZE.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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