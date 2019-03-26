Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO SI RALLENTA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA.
TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCHE OGGI SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO
SINO ALLE ORE 09.00 È GARANTITO IL 70% DEI TRENI REGIONALI DIRETTI A ROMA
DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD
DALLE 9 ALLE 16 SARA’ SOSPESA INTERAMENTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO
DISAGI SULLA LINEA FL5 ROMA GROSSETO LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO FRA MACCARESE E ROMA AURELIA IN DIREZIONE ROMA
INFINE SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI PER INTERVERTO MEDICO A BORDO TRENO NELLA STAZIONE DI CESANO.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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