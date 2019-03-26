Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA E PU’ AVANTI TRA PISANA E PONTINA. IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA.
TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, RALLENTAMENTI E CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO
DALLE 9 ALLE 16 È DI NUOVO SOSPESA PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO
DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD
DISAGI SULLA LINEA FL5 ROMA GROSSETO LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO FRA MACCARESE E ROMA AURELIA IN DIREZIONE ROMA
INFINE È IN GRADUALE RIPRESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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