Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA PROSEGUENDO TRA DIRMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA PISANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA.
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, RALLENTAMENTI E CODE, IN DIREZIONE DEL CENTRO, DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.
MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO
DALLE 9 ALLE 16 È DI NUOVO SOSPESA PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO
DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD
INFINE È IN GRADUALE RIPRESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA SULLA LINEA FL5 ROMA GROSSETO.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral